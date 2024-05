Zaskakujące czternaste emerytury 2024! Znamy wyliczenia świadczeń. Tyle wyniesie 14 emerytura. Sprawdź nasze wyliczenia [TABELA]

Dla wielu seniorów i osób starszych niezwykle istotne jest to, ile będą dostawać w ramach dodatków do świadczeń emerytalnych. Wynika to z prostego faktu, że kwota świadczenia emerytalnego w dobie ostatnich problemów z inflacją jest wyraźnie zbyt niska. Co prawda pomocna jest wyższa waloryzacja emerytur dla seniorów, ale wciąż wydaje się niewystarczająca. Dlatego też seniorzy liczą na dodatkowe świadczenia emerytalne, a wśród nich prym wiedzie czternastka świadczenie znane już z poprzednich lat.

Gwarantowana wypłata 14. emerytury

Z dużym wyprzedzeniem planowane wypłaty dodatkowych świadczeń pomagają w uporządkowaniu domowego budżetu. Dlatego też istotna stała się decyzja jeszcze z zeszłego roku, która uznała, że dodatkowe świadczenie emerytalne jest na stałe wpisane w roczny kalendarz świadczeniowy. To też oznacza, że czternasta emerytura wypłatę ma zapewnioną każdego roku. Problemem jest jednak to, że podstawowy zapis zakłada nieco inne realia aniżeli te, które były w zeszłym roku. Dlaczego?

Świadczenie emerytalne a czternastki dla emerytów w 2024 roku. Waloryzacja emerytur a wysokość czternastej emerytury

Kwota czternastej emerytury 2024 teoretycznie powinna być zależna od tego, jaka jest minimalna emerytura 2024. Inaczej mówiąc, waloryzacja emerytur 2024 z marca powinna sprawić, że kwota 14. emerytury wyniesie 1 780,96 zł. W praktyce jednak ustawa przewiduje furtkę, która sprawi, że to nie najniższa emerytura 2024 będzie puntem odniesienia dla kwoty 14. emerytury. W praktyce bowiem może być ta kwota podwyższona. To też rząd PiS zrobił w zeszłym roku.

W jakim miesiącu emerytura 2024 będzie większa? Kiedy wypłata 14.?

Wypłata 14. emerytury jest planowana na druga połowę 2024 roku. Najwięcej mówi się to o tym, że otrzymanie czternastej emerytury może odbyć się w sierpniu lub wrześniu. W praktyce jednak do końca października rzad może podjąć decyzję o podwyższeniu kwoty tego świadczenia. To oznacza, że realnie czternasta emerytura wypłatę może mieć nawet w grudniu.

Nie zapominajmy o tym, że 14 emerytura to nie jest jedyne dodatkowe roczne świadczenie emerytalne. Za nami jest oczywiście 13. emerytura, która również była bardzo wysoka ze względu na inne dodatki do emerytur. Inną kwestią jest również to, że istnieje potencjalnie możliwość wprowadzenia także drugiej waloryzacji świadczeń emerytalnych. Szczegółowo pisaliśmy o tym w osobnym artykule o wprowadzeniu drugiej waloryzacji w 2024 roku.

Ile wyniosą średnie wypłaty czternastek?

Kwota 14. emerytury jest w praktyce zależna od tego, ile wynosi świadczenie podstawowe. Trudno jest określić, jaka będzie średnia wypłat czternastki. Seniorzy otrzymają czternastą emeryturę w pełnej kwocie, jeśli ich podstawowe świadczenie wynosi do 2900 złotych brutto. Maksymalna kwota czternasta emerytura 2024 może być wyższa niż przepisowa minimalna emerytura 2024 roku. Decyzję musi podjąć jednak rząd.

Pixabay

W przypadku przekroczenia progu dochodowego wysokość czternastej emerytury ma być zmniejszana na zasadzie "złotówka za złotówkę". To by prowadziło do tego, że według prognoz czternasta emerytura byłaby wypłacana nawet przy podstawowej emeryturze na poziomie nieco poniżej 4600 zł brutto (jeśli kwota będzie zwiększona do tej wartości znanej z 2023 roku!). Warto przy tym pamiętać, że brane są pod uwagę wartości brutto, a nie kwota zł netto emerytury.

Na ostateczny kształt czternastki może wpłynąć to, czy zmieni się wysokość podstawowego świadczenia - może mieć bowiem miejsce jeszcze druga waloryzacja emerytur.

Kwota wolna od podatku wynosi 30 tysięcy złotych. To też oznacza, że wysokość świadczenia emerytalnego do wysokości 2500 złotych brutto jest wolna od podatku dochodowego. Jednak powinniśmy pamiętać o tym, że seniorzy dostają również dodatkowe roczne świadczenie emerytalne w postaci 13. oraz 14. emerytury. To prowadzi do kwestii takiej, że na poziomie emerytura a podatek dochodowy faktycznie podatek będzie odliczany od kwoty, która przekroczy łącznie w skali roku 30 tys. kwoty wolnej.

Kwota wolna od podatku dla emerytów jest taka sama, jak dla reszty społeczeństwa. Należy przy tym jednak pamiętać o tym, że nawet jeśli prognozowana kwota 12 emerytur podstawowych wraz z 13. i 14. emeryturą nie przekroczą 30 tys. złotych, świadczenie pieniężne dla emerytów będzie podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu w wysokości 9%. Dlatego warto pamiętać o tym, że dodatki te również podlegają opodatkowaniu i oskładkowaniu

Czternastka świadczenie a najniższa emerytura 2024

W galerii prezentujemy wyliczenia prognozy tego, w jakiej wysokości seniorzy otrzymają czternastą emeryturę, jeśli obowiązywać będzie kwota minimalnej emerytury.

Wideo Strefa Biznesu: Zwolnienia grupowe w Polsce. Ekspert uspokaja

