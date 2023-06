Jest oficjalny plakat 31. Festiwalu EnergaCAMERIMAGE. Ten rozpocznie się 11 listopada

Za koncepcję graficzną plakatu po raz kolejny odpowiada Piotr Jabłoński, który nawiązując formalnie do tradycji ilustracyjnych magazynu „The New Yorker”, składa hołd sztuce filmowej. Twórca zamyka w ten sposób żabią metaforę powrotu festiwalu do Torunia, zawartą w jego poprzednich kreacjach dla edycji z 2019 i 2022 roku. Tegorocznym plakatem Jabłoński rozpoczyna symboliczną opowieść o miejscu kina w panteonie sztuk.