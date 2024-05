W czym pójść na maturę? Ile kosztuje idealny strój na egzamin dojrzałości?

Matura to ważny państwowy egzamin, którego wyniki przesądzają o przyjęciu na wyższe uczelnie. Nie wypada więc przyjść na niego ubranym byle jak. Odpadają dżinsy, koszulki, swetry. Dziś szkolny dress code pozwala zdającym na znacznie więcej niż choćby dwie dekady temu. Wcześniej galowy strój, jaki wypadało założyć w dniu matury ograniczał się w zasadzie do trzech kolorów: bieli i czerni bądź granatu. W przypadku maturzystów obowiązywały garnitury i białe koszule z krawatem, wśród maturzystek białe bluzki i ciemne (czarne bądź granatowe) spódnice, znacznie rzadziej spodnie.

Ze studniówki na egzamin

Z upływem lat trendy w męskich ubraniach nie bardzo się zmieniły. Nadal za najbardziej odpowiedni strój uchodzi garnitur - nie musi być jednak czarny. Młodzi mężczyźni w tym sezonie, co widać było po studniówkach, stawiają na grafit, butelkową zieleń czy prążki. Koszula też nie musi być biała, a i bez krawata da się maturę napisać. Zdający coraz częściej rezygnują też z wyjściowych butów stawiając na obuwie sportowe w stylu adidasów czy sneakersów. Tu warto dodać, że maturzyści bardzo często wykorzystują choć część strojów, które nabyli na studniówkę. Mało kto decyduje się na kolejny garnitur specjalnie na egzaminy.

Ile kosztuje męski strój na maturę?

Dziewczyny mają gorzej

W przypadku maturzystek sprawy mają się inaczej. One raczej nie wykorzystają na egzaminy swoich kreacji ze studniówki. Muszą więc kupić sukienkę, spódnicę lub spodnie oraz górę - koszulę, bluzkę, body. Przydałaby się także marynarka. W ostatnim czasie młode kobiety na tę wyjątkową okazję kupują damskie garnitury - eleganckie spodnie plus żakiet do kompletu.