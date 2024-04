Jest praca na produkcji w Toruniu! Kto szuka pracowników i ile płaci? (Kwiecień 2024)

Od 5.200 do 6.200 zł brutto miesięcznie - taką pensję oferuje firma recyklingowa w Toruniu, szukająca pracowników utrzymania ruchu na produkcji. A ile płacą wiosną w tym roku inne zakłady toruńskie, szukające rąk do pracy? Sprawdziliśmy. Oto konkretne oferty z zarobkami.

Początek kwietnia to czas intensywnego poszukiwania pracowników w wielu zakładach produkcyjnych w Toruniu. Przynajmniej statystycznie lepiej można zarobić w naszym mieście właśnie, niż w Bydgoszczy czy Włocławku.

Średnio "na rękę" w Toruniu - 6 tysięcy 085 złotych

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim ukształtowało się w lutym na poziomie 6958,91 zł brutto miesięcznie, czyli wychodzi 5 074 zł netto. To o 14 procent więcej niż w lutym 2023 roku. Tak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego (ostatnie oficjalne dane). Statystyki GUS obejmują również wynagrodzenia w Bydgoszczy i Toruniu. I co się okazuje? W Bydgoszczy przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lutym wyniosło 7237,43 zł brutto miesięcznie (5 264 zł netto) i było o 1,6 proc. wyższe w porównaniu do poprzedniego miesiąca, to o 11,3 proc. więcej niż w lutym ubiegłego roku.

Natomiast w Toruniu średnia pensja to 8224,41 zł brutto (6.085 zł) - o 11 proc. więcej niż w styczniu 2024 i o 25,9 wyższa niż w lutym 2023. Porównanie średniego wynagrodzenia w tych dwóch największych miastach naszego regionu wskazuje na to, że firmy w Toruniu płacą o ok. 1000 zł brutto więcej niż w Bydgoszczy. W przypadku pensji na rękę różnica wynosi 820 zł na korzyść toruńskich pracowników. Oczywiście, to zarobki uśrednione i tylko w tzw. sektorze przedsiębiorstw. "Nowości" sprawdziły, kogo i z jakim oferowanym wynagrodzeniem szukają do pracy na produkcji firmy w Toruniu na początku kwietnia. Oto konkrety.

5.200 - 6.200 zł brutto w firmie recyklingowej

Resource Polska to firma recyklingowa (odzyskuje materiał z tworzyw sztucznych), która ma swój zakład przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Toruniu. Zapewnia, że prężnie się rozwija i poszukuje np. pracowników utrzymania ruchu.

Do obowiązków takiego pracownika należy przede wszystkim kontrola stanu technicznego maszyn i urządzeń w zakresie mechaniki, zapewnienie ciągłości produkcji i sprawności technicznej maszyn oraz wykonywanie serwisów i przeglądów tych urządzeń. Od kandydatów do pracy zakład oczekuje przynajmniej zawodowego wykształcenia technicznego i doświadczenia. A ile płaci? Oferuje pracę na etacie z wynagrodzenie od 5.200 do 6.200 zł brutto. A do tego -premie i nagrody. Aplikować można np. przez portal OLX (zakładka: Toruń/praca).

5.300 - 6.000 zł brutto dla operatora maszyn w firmie Drimer

Drimer to duży zakład, specjalizujący się w produkcji folii malarskich i innych, wykorzystywanych w branży opakowań. Produkcję również prowadzi przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Toruniu. Obecnie szuka np. pomocnika operatora maszyn do recyklingu. Główne zadania takiego pracownika to obsługa tych urządzeń i przygotowanie surowca. Od kandydata oczekuje się gotowości do pracy w 3-zmianowym. Mile widziane, choć niekonieczne, jest posiadanie uprawnień na wózki widłowe.

Wynagrodzenie? Od 4.600 do 5.500 zł brutto. Aplikować można np. przez portal OLX. Ta sama firma poszukuje tez już nie pomocników, tylko samych operatorów maszyn do recyklingu. Im oferuje wyższe wynagrodzenie: od 5.300 do 6.000 zł brutto.

6.000-7.700 zł brutto w branży herbacianej w Torunia

Spółka Pukala Polska ma Toruniu swój zakład przy ul. Poznańskiej. Czym się zajmuje? "Jesteśmy renomowaną firmą z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży herbacianej, specjalizującą się w pakowaniu wysokiej jakości herbat. Od 1989 roku nieustannie rozwijamy naszą pasję i wiedzę o herbacie, dostarczając naszym klientom wyjątkowych doznań smakowych" - przedstawia się firma. Pukala oferuje od 6.000 do 7.000 zł brutto pensji oraz cały pakiet benefitów, ale pracownikowi z konkretnymi kwalifikacjami. Poszukuje bowiem asystenta/asystentki sprzedaży z biegłą znajomością języka niemieckiego.

Do zadań takiego pracownika należeć będzie przede wszystkim wsparcie działu eksportu i kontakt z klientami niemieckojęzycznymi, przygotowywanie dokumentacji handlowej i ofert w języku niemieckim, a także udział w organizacji targów i wydarzeń branżowych. Aplikować można przez portal OLX.

5.500-5.800 zł dla mechanika w firmie Hendrickson

Hendrickson Polska to firma będąca liderem na rynku europejskim, jeśli chodzi o produkcję części do montażu samochodów ciężarowych (głównie: strzemion do resorów). Ma w Toruniu swój zakład przy ul. Na Zapleczu. Zleceń jej nie brakuje i regularnie ogłasza rekrutacje na różne stanowiska. Obecnie szuka np. mechanika utrzymania ruchu. Główne obowiązki takiego pracownika to usuwanie awarii maszyn i urządzeń, wykonywanie przeglądów maszyn oraz diagnostyka awarii i proponowanie trwałych rozwiązań. Kandydat powinien mieć przynajmniej wykształcenie zawodowe kierunkowe oraz minimum roczny staż na podobnym stanowisku.

Wynagrodzenie? 5.500-5.800 zł brutto. Ale nie tylko! Firma oferuje też: "Szeroką ofertę benefitową, w której sam decydujesz, na co przeznaczasz środki przekazane przez pracodawcę oraz atrakcyjne wsparcie z ZFŚS (to prywatna opieka medyczna, dofinansowanie szkoleń i kursów, ubezpieczenie na życie, spotkania integracyjne, firmowa biblioteka, dofinansowanie biletów do kina, teatru, dofinansowanie wypoczynku, wyprawka dla dziecka, paczki świąteczne, program rekomendacji pracowników, inicjatywy dobroczynne, pikniki rodzinne i wiele innych)". Aplikować można przez portal OLX.

4.300-4.900 plus premie przy montażu karetek w Ostaszewie

Firma montująca ambulanse i karetki prężnie działa w podtoruńskim Ostaszewie już kolejny rok. I systematycznie ogłasza, że szuka pracowników. Teraz rąk do pracy na produkcji - przy montażu wnętrza karetek - szuka dla niej agencja "AA Euro Recruitment". Od kandydatów do pracy oczekuje się tutaj: zdolności manualnych, umiejętność czytania rysunków technicznych, doświadczenie na podobnym stanowisku (mile widziane) oraz znajomości obsługi elektronarzędzi typu wkrętarka czy wiertarka.

Warunki zatrudnienia? "Umowa o pracę, wolne weekendy, jedna zmiana od godz. 6.00 do 14.00 plus płatne nadgodziny. Wynagrodzenie miesięczne podstawowe: od 4300 zł po pierwszym miesiącu podwyżka plus atrakcyjne premie. Realna możliwość podnoszenia kompetencji, co będzie przekładać się na wyższe wynagrodzenie" - czytamy w ogłoszeniu. W tym przypadku także aplikować można przez portal OLX. WAŻNE. A jakie jest średnie wynagrodzenie w kraju? W lutym przeciętne zatrudnienie w firmach w Polsce w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku było niższe o 0,2 procent.



