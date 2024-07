Jesteś bezrobotny? Możesz teraz dostać więcej pieniędzy!

Więcej pieniędzy dla bezrobotnych

Od 1 czerwca bezrobotni dostają wyższe przelewy w ramach pobieranych zasiłków. Średnioroczny wskaźnik inflacji sprawił, że świadczenie zostało podwyższone (z 106,90 zł) do 160,10 zł w skali jednego miesiąca.

Kto może otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?

Prawo do zasiłku będzie przysługiwać, jeżeli taka osoba w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania łącznie przez okres co najmniej 365 dni była zatrudniona i osiągała wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego odprowadzane są składki na Fundusz Pracy - zauważono.