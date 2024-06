Już 1 lipca w Toruniu: nowatorskie, bezpłatne badania w kierunku powikłań cukrzycy

Bezpłatne badania już 1 lipca w Toruniu

Narodowe Badanie Cukru z Fundacją Neuca

Akcję Fundacja Neuca dla Zdrowia przeprowadzi w ramach swojego flagowego, prowadzonego od trzech lat programu Narodowe Badanie Poziomu Cukru. Jako w województwie kujawsko-pomorskim, dysponuje urządzeniem funduskamera. Ten sprzęt w wysokiej rozdzielczości bada dno oka i diagnozuje choroby. Każdy zbadany otrzyma od ręki automatyczną analizę wyników przez AI (sztuczną inteligencję) wraz z informacją o stopniu zaawansowania retinopatii, AMD oraz jaskry. Jest to wyjątkowa okazja na poddanie się unikatowemu badaniu całkowicie za darmo, bez zapisów i skierowań.

- Czas badania to około trzy 3 minuty. Nie odbiega ono od standardowych procedur w przypadku badań okulistycznych – wyjaśnia niepowtarzalność badania Daria Czerw, koordynatorka Narodowego Badania Poziomu Cukru w Fundacji NEUCA dla Zdrowia. - Dzięki nowoczesnej technologii badanie jest zdecydowanie bardziej komfortowe dla pacjenta, bo bez konieczności zakrapiania oczu. Każdy pacjent otrzymuje raport z badania z dalszymi wskazówkami, które udzieli pracownik medyczny. Z kolei badanie stopy w kierunku neuropatii, to sprawdzenie monofilamentem (specjalną tępą igłą) czucia powierzchniowego w stopie oraz badanie poprzez dotyk.

Badajmy się: cukrzyca może spowodować wiele chorób i powikłania

Nieleczona cukrzyca to wręcz gwarancja nieodwracalnych powikłań, szeregu chorób współistniejących i zdarzeń chorobowych niszczących organizm. Z raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, że cukrzyca jest główną przyczyną ślepoty, niewydolności nerek, zawałów serca, udaru mózgu i amputacji kończyn dolnych. W 2018 prawie co trzeci pacjent, któremu udzielono pomocy z powodu choroby niedokrwiennej serca lub udaru, miał cukrzycę.2