Już od 61 tysięcy złotych. Najtańsze domy od komornika w Kujawsko-Pomorskiem. Licytacje komornicze w lutym 2024

61 tysięcy zł- to cena domu w Konarach, który na sprzedaż wystawia właśnie komornik. W lutym w Kujawsko-Pomorskiem komornicy licytować będą wiele domów z cenami, które budzą zainteresowanie. Oto szczegóły i zdjęcia.

Najtańsze domy od komornika w lutym w Kujawsko-Pomorskiem

Konary to wieś w gminie Dabrowa Biskupia, w powiecie inowrocławskim. Tutaj właśnie znajduje się dom, który komornik w lutym wystawia na sprzedaż z ceną wywołania równą 61 tys. zł. To dom 3-pokojowy, z innymi jeszcze pomieszczeniami i przyległościami. Cena budzi zainteresowanie, ale - jak wszystko na to wskazuje - nieruchomość wymaga inwestycji. Podobnych okazji cenowych w lutym w Kujawsko-Pomorskiem będzie więcej. Przykładem dom w Ośniszczewie, w tej samej gminie Dąbrowa Biskupia, którego licytacja rozpocznie się od 77 tys. zł. Ten budynek jest w zdecydowanie lepszym stanie. Całkiem atrakcyjnie natomiast prezentuje się dom w Wiktorowie (koło Mełna). Sprzedaż tej nieruchomości na komorniczej licytacji rozpocznie się od poziomu 173 tys. zł.

W dobrym stanie również (jak wynika z dołączonej do obwieszczenia dokumentacji fotograficznej) jest dom we wsi Murzynko koło Gniewkowa. Komornik wystawia go na sprzedaż z ceną wywołania równą 251 tys. zł.

Wśród licytacji lutowych nie brakuje jednak i takich, gdzie ceny są zdecydowanie wyższe (choć nadal niższe od rynkowych). Przykładem atrakcyjne domostwo w Tryszczynie - licytacja zacznie się w tym przypadku od 560 tys. zł.

Do kupienia od komornika są połówki domów, np. w Bydgoszczy i pod Toruniem

157 tysięcy zł - od tego poziomu zacznie licytacja polowy domu pod Toruniem. Gdzie dokładnie? Nieruchomość stoi w miejscowości Łączyn II, w gminie Obrowo. Wybudowana została w roku 1968. Komornik na sprzedaż wystawia nie tylko pomieszczenia lokalne, ale i przyległości.

188 tys. zł - to natomiast cena wywołania w przypadku połowy atrakcyjnego domu w Bydgoszczy. Znajduje się on przy ul. Szwedzkiej. Jak wynika z dokumentacji fotograficznej, to zadbana nieruchomość, także od wnętrza.

142 tys. zł - taka z kolei jest cena, z jaką na licytację trafiła polowa domu w Świeciu. Chodzi o atrakcyjna nieruchomość przy ul. Chopina 53.

Uwaga! Wszystkie szczegóły dotyczące nieruchomości, ich licytacji, a także zdjęcia podajemy na podstawie publicznych obwieszczeń kancelarii komorniczych (portal: Licytacje komornicze). Szczegóły - pod kolejnymi zdjęciami.

WAŻNE. Zasady licytacji komorniczej

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Prawa osób trzecich nie są przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie są uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasają z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW LICYTACJI KOMORNICZYCH W NASZEJ GALERII:

