Już w październiku największa konferencja samorządowa w kujawsko –pomorskiem – „Czas na regiON”. Zapraszamy do Torunia

Konferencja samorządowa „Czas na regiON” to multitematyczne wydarzenie skierowane do samorządowców, pracowników jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, przedstawicieli instytucji, organizacji i spółek samorządowych, przedstawicieli administracji publicznej z całej Polski oraz każdego zainteresowanego tematyką samorządową. Rozpoczęła się już sprzedaż biletów na konferencję "Czas na regiON". Można je kupić poprzez stronę internetową czasnaregion.pl - wystarczy kliknąć "kup bilet". Na stronie znajdują się także wszelkie niezbędne informacje dla uczestników konferencji. Cena biletu to 499 złotych - obejmująca udział w dwóch dniach konferencji (22 wykłady). Organizator przygotował 200 miejsc.

Gospodarze zapraszają do Torunia

Kluczowymi partnerami konferencji „Czas na regiON” są marszałek województwa Piotr Całbecki, wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz oraz prezydent Torunia Michał Zaleski. Oni najlepiej wiedzą, czym jest samorządność, budowanie lokalnych marek i dbanie o własną tożsamość. Swoimi doświadczeniami i wiedzą podzielą się także przedstawiciele rządu, opiniotwórczych organizacji, ogólnopolscy eksperci, cenieni wykładowcy oraz samorządowcy z różnych regionów Polski.

- Samorządy – gminy, powiaty i województwa – spełniają pokładane w nich nadzieje. Można nawet powiedzieć, że spełniają je z nadwyżką – mówi Piotr Całbecki, marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. - To one przeprowadzają rzeczywistą, widoczną dziś na każdym kroku, modernizację kraju w wymiarze infrastrukturalnym, funkcjonalnym, społecznym, a nawet mentalnym. To one odpowiadają za mądre inwestowanie solidnej części środków unijnych i związane w tym przemiany, które dokonały się w naszych miastach i wsiach, w naszym poziomie życia, a także w naszym myśleniu o nas jako członkach wspólnoty, o naszych powinnościach w niej i prawach. To one wytyczają kierunki, rozwiązują problemy, wprowadzają innowacje, zachęcają do partycypacji.

Piotr Całbecki zaznacza, że te sukcesy nie wzięły się znikąd. Stoją za nimi ludzie – samorządowcy. Odpowiedzialni, pragmatyczni, odważni, zaangażowani, wsłuchujący się w potrzeby mieszkańców – radni, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, członkowie zarządów województw.

- Kluczem do rozwoju regionów są przede wszystkim otwarte głowy, umiejętność wykorzystania potencjału, systemy wsparcia osób potrzebujących oraz współpraca i zaangażowanie samorządowców i mieszkańców, dlatego już dziś pragnę zaprosić Państwa do Torunia na konferencję „Czas na region” – mówi marszałek Całbecki. - Jestem przekonany, że prowadzone dyskusje będą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń, a także motywacją do poszukiwań kolejnych działań stymulujących lokalną aktywność oraz nowatorskich rozwiązań problemów, z którymi zmagają się jednostki samorządu terytorialnego. Serdecznie zapraszam do udziału!

Wicewojewoda kujawsko-pomorski Józef Ramlau podkreśla, że w zasady ustrojowe państwa polskiego wpisana jest decentralizacja. Zapewniają ją szerokie kompetencje samorządów, od których zależy wiele spraw ważnych dla obywateli. Dlatego też rozwój samorządu terytorialnego w Polsce jest w interesie nas wszystkich, nie tylko samorządowców, ale również administracji państwowej.

- Rząd wspiera działania samorządu na licznych polach, między innymi realizując programy dotyczące rozwoju infrastruktury, polityki społecznej, oświaty czy sportu. Dobra współpraca pomiędzy lokalnymi wspólnotami a władzami państwowymi daje efekty w postaci nowych dróg, sieci wodociągowych, szkół, przedszkoli, klubów seniora i wielu innych przedsięwzięć. Wszystkie one przekładają się na lepszy poziom życia mieszkańców i stwarzają solidne perspektywy rozwojowe dla gmin – przekonuje Józef Ramlau.

I dodaje:

- Cieszę się, że z inicjatywy Polska Press Sp. z o.o. odbędzie się w Toruniu konferencja samorządowa „Czas na regiON”. To znakomita okazja, aby nie tylko podsumować dotychczasową współpracę rządu z władzami lokalnymi, ale również zastanowić się nad perspektywami samorządu w Polsce. Zachęcam do udziału w tym forum, do wymiany doświadczeń, które z pewnością zaowocują dobrymi rozwiązaniami na przyszłość. Zapraszam do naszego pięknego województwa kujawsko-pomorskiego!

A tak do Torunia zaprasza Michał Zaleski, jego prezydent.

- Blisko 800-letni Toruń wita serdecznie w swoich murach uczestników konferencji „Czas na regiON”. Otwieramy przed Państwem gościnne bramy naszego pięknego miasta, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – mówi prezydent. - Opowiadamy z dumą o urodzonym w Toruniu blisko 550 lat temu Mikołaju Koperniku. Zachęcamy do spacerów po zabytkowych uliczkach i placach, do chłonięcia niepowtarzalnej atmosfery średniowiecznej starówki, ale i odwiedzenia nowoczesnych, zrewitalizowanych rejonów miasta. Częstujemy pysznymi piernikami i z niecierpliwością czekamy na konferencyjne spotkania, rozmowy i dyskusje z Państwem.

Michał Zaleski przekonuje też, że we współczesnym świecie kwestią kluczową, także w życiu samorządu terytorialnego, staje się przepływ informacji i umiejętność wyławiania z ogromnego zasobu treści, jaki każdego dnia dociera do nas za pośrednictwem mediów, tego, co ważne i wartościowe, co może być wsparciem rozwoju lokalnego. Na wagę złota jest dziś samorządowiec, który w miliardach bitów potrafi znaleźć informacje o ciekawych, wartych naśladowania pomysłach i rozwiązaniach komunalnych, godnych uwagi projektach społecznych czy zewnętrznych źródłach finansowania działań lokalnych. Ta wiedza jest dziś niezbędna w rozwoju, decyduje o tym, jakie miejsce zajmiemy w nieuchronnej rywalizacji miast i regionów o przyciągniecie uwagi inwestorów, turystów, a przede wszystkim o spełnienie oczekiwań mieszkańców.

Prezydent jest przekonany, że konferencja „Czas na regiON” to inicjatywa znakomicie wpisująca się w potrzebę wymiany informacji pomiędzy tymi, którzy pracują w samorządzie terytorialnym, jak i szeroką paletą instytucji naukowych, organizacji pozarządowych i firm eksperckich, które działają w jego otoczeniu. To forum spotkania ludzi doświadczonych i zainteresowanych życiem miast i gmin, ale też miejsce dyskusji o aktualnych problemach i wyzwaniach samorządu lokalnego.

- Tu, w Toruniu, chcemy mówić o tym, co się nam udało, z czego jako samorządowcy jesteśmy dumni, ale także o naszych trudnych doświadczeniach, o przeszkodach w rozwoju i realizacji powierzonych nam zadań, oraz o poszukiwaniu wartościowych pomysłów i rozwiązań samorządowych, zgodnych z nowoczesnymi trendami i potrzebami społecznymi. Chcemy dzielić się wiedzą, ale i czerpać z doświadczenia innych – tłumaczy Michał Zaleski.