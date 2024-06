Toruń. Klasycy sztuki współczesnej i nowe pokolenie. Wystawa kolekcji Wojciecha Fibaka otwarta [zdjęcia]

- Chodziło o to, żeby zderzyć nowe pokolenie artystów z klasyką, a więc z tymi zbiorami, które kolekcjonuję od lat 80. W tamtych czasach zacząłem ostro zbierać m.in. Wojciecha Fangora czy Jana Lebensteina. Połączenie młodych autorów z klasykami wydawało się trochę karkołomne, ale gdy teraz przechadzam się po CSW w Toruniu, to aż nie mogę uwierzyć, jak to nowe pokolenie znakomicie sobie radzi w zestawieniu z mistrzami i gigantami polskiej sztuki współczesnej, a więc ze wspomnianym Fangorem, Stefanem Gierowskim, Jerzym Kałuckim, Tadeuszem Kantorem, czy Leonem Tarasewiczem. Ewa Juszkiewicz, Agata Kus, Agata Słowak, Jakub Julian Ziółkowski, Karolina Jabłońska - oni też tu znakomicie pasują i objawiają się obok tych największych nazwisk - twierdzi Fibak.