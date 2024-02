Kadencja samorządu terytorialnego kończy się 30 kwietnia

Do 4 marca do godziny 16 jest czas na zgłoszenie list kandydatów na radnych do rad gmin, rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego.

Co trzeba do tego czasu zrobić? Dodajmy, że wybierać będziemy samorządy kadencji 2024-2029.

Jak wybieramy?

Wójtów i burmistrza (w przypadku powiatu toruńskiego - burmistrza Chełmży) wybierzemy w wyborach bezpośrednich. Kandydatów do tych funkcji należy zgłosić do właściwej komisji wyborczej do 14 marca, nie później niż do godziny 16. Zrobi to jego komitet wyborczy.

Kandydat na wójta czy burmistrza nie ma obowiązku zamieszkiwania w gminie, w której kandyduje, może natomiast startować do rady gminy, ale tylko tej, w której kandyduje na wójta.

Wójtem czy burmistrzem po pierwszej turze wyborów zostaje ten z kandydatów, który uzyska ponad 50 proceny oddanych i ważnych głosów. W drugiej turze wygrywa ten spośród dwóch najlepszych w turze pierwszej, który uzyska zwykłą większość oddanych głosów.

Starostę powiatu i marszałka województwa wybierze - odpowiednio - nowa rada powiatu i nowy sejmik województwa. Zgodnie z prawem osoby te mogą, ale nie muszą być - odpowiednio - radnymi powiatu czy sejmiku.