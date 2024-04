Jak zagłosowali mieszkańcy toruńskich osiedli w drugiej turze wyborów prezydenckich?

W pierwszej turze wyborów prezydenckich w Toruniu frekwencja wyniosła 49,22 procent. W drugiej była niższa, według danych Państwowej Komisji Wyborczej do urn pofatygowało się ponownie 42,63 proc. uprawnionych do głosowania mieszkańców miasta. Obaj kandydaci na prezydenta poprawili swoje wyniki z pierwszej tury, jednak w przypadku Pawła Gulewskiego ten wzrost był znacznie większy. W pierwszej turze na kandydata Koalicji Obywatelskiej zagłosowało ponad 38 procent wyborców, zaś w drugiej - 65 procent. Michał Zaleski w pierwszej turze zdobył 26,41 proc. głosów, zaś w drugiej 35 proc.

W pierwszej turze wyborów Paweł Gulewski (KO) wygrał z prezydentem Michałem Zaleskim na wszystkich osiedlach poza Glinkami. Generalnie wygląda na to, że konkurentowi wieloletniego włodarza Torunia…

21 kwietnia Paweł Gulewski poprawił swoje pierwszoturowe wyniki we wszystkich 116 komisjach wyborczych (w Toruniu jest ich 124, ale osiem z nich to komisje w areszcie i szpitalach, gdzie przebywają mieszkańcy różnych części miasta, więc tam wyników nie podsumowywaliśmy), natomiast - co ciekawe - Michał Zaleski w sześciu komisjach otrzymał w drugiej turze mniej głosów niż w pierwszej.