Kamionki jak wieś widmo. Zobacz, jak teraz wygląda najpopularniejsze kąpielisko w pobliżu Torunia mfred

W środku martwego sezonu wybraliśmy się do Kamionek. Ośrodek wypoczynkowy, który tak tętni życiem wiosną i latem, teraz sprawia wrażenie opuszczonego. To jednak tylko pozory. Właściciele domków regularnie przyjeżdżają do Kamionek doglądać swojego dobytku.