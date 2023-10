Kandydaci KO podsumowali w Toruniu kampanię. Liczą na zwycięstwo w wyborach

Konferencja KO w Toruniu

Kandydaci Koalicji Obywatelskiej do Sejmu z okręgu wyborczego nr 5 oraz kandydat do Senatu z okręgu nr 11 spotkali się przed pomnikiem Mikołaja Kopernika na Rynku Staromiejskim w Toruniu. Był z nimi Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

- Ta drużyna wróciła w to miejsce, z którego wyruszyła do kampanii wyborczej. Nasi kandydaci do Sejmu i Senatu spotkali się z tysiącami mieszkańców regionu, przekonywali do głosowania za zmianą w Polsce. To musi być zmiana na lepsze. To też batalia o naszą obecność w Unii Europejskiej, o miliardy euro z Krajowego Planu Odbudowy. Również środki z polityki spójności są zamrożone. Stawka jest wysoka. Od kiedy jestem marszałkiem, połowa wszystkich inwestycji w województwie była wprost finansowana z funduszy unijnych. Musi wrócić rola samorządów. Samorządowi województwa w trakcie dwóch kadencji rządów PiS-u odebrano sześć podstawowych kompetencji. Straciliśmy na przykład Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jak mamy realizować zadania w obszarze powietrza, jeśli nie mamy narzędzi do egzekwowania prawa w tym zakresie? Głosujcie na naszych kandydatów. Wszyscy zasługują na wielkie podziękowania za ogromną pracę na rzecz demokracji i wolnej Polski - mówił między innymi marszałek Całbecki.