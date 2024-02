Karne na Tor-Torze. Tak kibicowaliście hokeistom KH Energi Toruń!

KH Energa Toruń - Zagłębie Sosnowiec 3:4 (2:1, 1:0, 0:2, d.0:0, k.0:1)

Kibice w Toruniu na mecz swoich pupili na Tor-Torze czekali prawie trzy tygodnie, w ostatnim 28 stycznia KH Energa pokonał Cracovię 1:0. W piątek rywalem było Zagłębie Sosnowiec. Rywalem od początku sezonu co prawda niżej notowanym, ale w bezpośrednich meczach mocniejszym. Dwa ostatnie mecze w Sosnowcu to 0:3 i 0:4, w Toruniu pod koniec listopada goście triumfowali 5:2. Przed piątkowym meczem obie drużyny dzieliły już tylko trzy punkty, więc stawką było 7. miejsce.

Gospodarze zagrali bez chorego bramkarza Juliusa Pohjanoksy, za to z debiutującym Paulsem Svarsem. Mateusz Studziński godnie zastąpił kolegę między słupkami, za to wielki błąd jego vis-a-vis Patrika Spesnego dał gospodarzom prowadzenie. Po dwóch tercjach KH Energa prowadził 3:1, bo byłego bramkarza toruńskiej drużyny pięknymi uderzeniami w okienko pokonali jeszcze Albin Thyni Johansson i Atte Huhtela.

Wydawało się, że wreszcie ustrzelimy Zagłębie, ale goście w ostatniej tercji dwa razy trafili do siatki i kibice oglądali na Tor-Torze najpierw dogrywkę, a potem karne. W nich gospodarze ani razu nie pokonali Spesnego, za to już pierwszego karnego dla Zagłębie strzelił Dominik Tyczyński i to było decydujące trafienie,.

W niedzielę spore widoki na zwycięstwo wydają się nieco większe, bo KH Energa zagra na wyjeździe z ostatnim w Tauron Hokej Lidze Marma Ciarko Sanok.