Kibice na meczu Twarde Pierniki - GTK Gliwice. Tak świętowali utrzymanie! Byliście w Arenie Toruń? Poszukajcie się na zdjęciach

Arriva Twarde Pierniki w ostatnim meczu sezonu pokonały GTK Gliwice i zostają w ekstraklasie. Kibice i koszykarze długo razem świętowali ten sukces w Arenie Toruń. Mamy dla Was fotki kibiców koszykarzy. Byliście? Poszukajcie się na zdjęciach!

Twarde Pierniki Toruń wygrywają ostatni mecz i zostają w PLK!

Co to były za emocje! Ostatnia kolejka decydowała, czy do I ligi powędruje toruński zespół, czy Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz. Ostatecznie Twarde Pierniki uratowały się, wygrywając dwa najważniejsze ostatnie mecze w sezonie. - Dziękuję wszystkim klubie, ale przede wszystkim wielkie, wielkie dzięki dla kibiców. Byli z nami w najtrudniejszych chwilach i nawet w najdalszych wyjazdach - podkreślił trener Cedric Heitz.