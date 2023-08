Kidawa-Błońska będzie jedynką na listach wyborczych KO w okręgu toruńskim?

Decyzja o wystawieniu Kidawy-Błońskiej w okręgu toruńskim podobno już zapadła, ma ją w środę potwierdzić komisja krajowa PO. To spore zaskoczenie nawet dla tych sympatyków Platformy, którzy pogodzili się z tym, że na listach do Sejmu nie będzie posła Tomasza Lenza, szefa Regionu Kujawsko-Pomorskiego PO. Już wiosną potwierdzał to sam Lenz. To jednak nie koniec jego kariery. Polityk najprawdopodobniej będzie kandydował z okręgu nr 11, obejmującego powiaty toruński i chełmiński, ale do Senatu.