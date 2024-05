Kiedy będzie tzw. "babciowe"? Którzy opiekunowie otrzymają 1500 złotych nowego świadczenia? Sprawdź szczegóły

Kto realnie najwięcej zyska? Na jakich zasadach opiera się projekt? To oznacza, że rodzice dostaną od 500 złotych aż do 1500 złotych miesięcznie. Tzw. babciowe, bo o nim mowa, oznacza wypłatę trzech świadczeń przewidzianych dla rodziców dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. We wtorek, 9 kwietnia, rząd zaakceptował projekt dotyczący programu "Aktywny rodzic", który jest jednym z obiecanym 100 konkretnych działań na pierwsze 100 dni rządu.

Babciowe to pomoc dla Polski?

Premier Donald Tusk przekonuje, że babciowe to znakomita pomoc dla Polski. Podkreślił przy tym to, że wszyscy, którzy zdecydują się na skorzystanie z programu, będą pracować, a zatem będą płacić składki.

Nawet jeśli byśmy mówili o płacy minimalnej, to wpływy ze składek i podatków będą równoważyły nakłady wynikające z tej ustawy - powiedział premier Donald Tusk.

Szacuje się, że w ciągu 10 lat program ten ma kosztować budżet 64,97 mld zł.

Dla kogo babciowe?

Program ma objąć około pół miliona rodzin, co oczywiście z czasem może się zmieniać (potencjalnie ma być to wyższa liczba).

Mówi się również o tym, że ma to zwiększyć również dzietność, ale sam premier Tusk podkreśla, że jest to raczej cichy optymizm — doświadczenie 500 plus pokazało, że wbrew oczekiwaniom dodatkowe świadczenie nie wpłynęło na większą dzietność.

Świadczenie "aktywni rodzice w pracy", czyli babciowe jest przeznaczone dla rodziców dziecka, które jest w wieku od 12. do 35 miesięcy. To też oznacza, że przez 24 miesiące maksymalnie ma przysługiwać prawo do otrzymywania 1500 złotych miesięcznego wsparcia.

Od kiedy babciowe wejdzie w życie?

Projekt ma wejść w życie już 1 października, choć tu wiele zależy od tego, jak przebiegać będą prace Sejmowe oraz od tego, co z ostateczną ustawą zrobi prezydent Andrzej Duda.

Marszałek Hołownia przeciwko 1500+? Kontrowersyjne założenie babciowego

Swoje wątpliwości wyraził marszałek Szymon Hołownia. Chce on głębszej dyskusji nad tym tematem, przedstawiając w swojej argumentacji to, że projekt może być w pewnym zakresie niesprawiedliwy.

Jeżeli mamy wielodzietną matkę, która nie pójdzie do pracy, to ona nie dostanie babciowego, jak rozumiem z tych założeń, które dostałem - powiedział w TVN24 Szymon Hołownia.

Oczywiście, nie oznacza to, że Polska 2050 będzie przeciwko projektowi. Marszałek Sejmu podkreślił, że rozwiązanie to musi być sprawiedliwe.

Ustawa, przynajmniej w tych założeniach, o których słyszymy, likwiduje rodzinny kapitał opiekuńczy. Też musimy się zastanowić, czy skórka warta jest wyprawki - dodał Hołownia.

Ile maksymalnie zyska rodzic na babciowym?

W związku z tym, że projekt ma maksymalnie obejmować 24 miesiące życia dziecka, w tym czasie dla rodzica maksymalnie przyznane będzie 36 tysięcy złotych. Oczywiście część rodzin będzie tylko częściowo korzystać z tego wsparcia np. gdy dziecko w momencie wejścia w życie ustawy będzie starsze niż 12 miesięcy.

Na co można wydać babciowe?

Co do zasady to od rodziców ma zależeć to, w jaki sposób dokładnie zostaną wydane miesięcznie przyznawane środki. Może to być opieka sprawowana np. przez babcię, a także umowa zawarta z nianią. Jeśli będzie to umowa uaktywniająca, dodatkowo finansowane będą składki od tej umowy. W efekcie osoba zatrudniona w ramach babciowego będzie miała dokonywaną coroczną waloryzację wysokości emerytury. Stanowi to swoisty ukłon w stronę opiekujących się wnukami seniorów na świadczeniu emerytalnym.

Aktywnie w żłobku

Dodatkowo warto wspomnieć o tym, że obecnie obowiązujące dofinansowanie do żłobka, klubu dziecięcego lub do opłacenia dziennego opiekuna, które wynosiło maksymalnie 400 złotych, ma być zastąpione przez świadczenie "aktywnie w żłóbku". Ma wynosić do 1500 złotych - nie więcej niż ponoszona przez rodzica opłata.

Aktywnie w domu - nowe świadczenie

Z kolei rodzice dzieci w wieku od 12. do 25. miesiąca życia bez uprawnienia lub niewykazujący chęci, aby decydować się na korzystanie ze wspomnianych wyżej świadczeń, mogą mieć dofinansowanie określone jako "aktywnie w domu". Rodzice nieaktywni zawodowo będą pobierać dodatkowe świadczenie na każde dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Tu przez 24 miesiące wyniesie ono 500 złotych.

