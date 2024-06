Kiepska frekwencja w Kujawsko-Pomorskiem. Ilu będziemy mieli europosłów?

Na godzinę 12 frekwencja w w wyborach do Parlamentu Europejskiego kadencji 2024-2029 w niedzielę 9 czerwca w całej Polsce wyniosła 11,66 procent. W okręgu nr 2 obejmującym województwo kujawsko-pomorskie była zbliżona. Frekwencja w południe w naszym regionie była na poziomie 11,33 procent. Na trzynaście polskich okręgów w wyborach do PE był to dziewiąty wynik.

Ilu będzie posłów z województwa kujawsko-pomorskiego?

Za nami wybory do Parlamentu Europejskiego. Z Polski do Brukseli i Strasburga pojedzie 53 europosłów. Z regionu może ich być dwóch lub trzech, wszystko zależy od frekwencji.

Czy jeśli taka tendencja by się utrzymała i Kujawsko-Pomorskie miałoby ostatecznie najgorszą frekwencję w Polsce, to wpłynęło by to na liczbę europosłów reprezentujących nasz region w Parlamencie Europejskim? Ordynacja w wyborach do tego gremium jest tak skonstruowana, że frekwencja jest istotna przy podziale mandatów. Jeśli jedna potwierdzą się sondażowe wyniki, to znaczenia mieć nie będzie. Najistotniejsza będzie przewaga Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości nad pozostałymi kandydatami.