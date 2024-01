Kierowca, który jechał zbyt szybko i wypadł z jezdni pod Grzywną, został ukarany mandatem Szymon Spandowski

Kierowca, który 20 stycznia nie dostosował prędkości do warunków na drodze, zakończył podróż w przydrożnym rowie. Został ukarany 200-złotowym mandatem. Piotr Lisewski / Straż pożarna Zobacz galerię (5 zdjęć)

Zimna zaskakuje kierowców. Jeden z nich w okolicach Grzywny nie dostosował prędkości do warunków i wpadł do rowu. Jadąca z nim kobieta trafiła do szpitala.