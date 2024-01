Stanisław Wroński: Planty, największy nowożytny „dorobek” przestrzenny Torunia

Tak oto w we wspomnieniach pt. „Ignacy Felicjan Tłoczek urbanista – profesor – humanista”, Tłoczek pisze na temat Plant:

„Tereny poforteczne (tereny po bastionie ziemnym SW) przedstawiały dla niejednych obraz Eldorado. W niektórych sferach nawet potraktowano serio szaleńczy pomysł rozparcelowania całego pasa – od Wisły (od) aż do Chełmińskiej i Czerwonej Drogi — na działki przeznaczone na budowę jednorodzinnych domków (…). Niektórzy pojęli to hasło dosłownie, zaczęli zasklepiać strugę tak, jakby była kolektorem ścieków i doprowadzili swe zbożne dzieło do Szopena. Wtedy to podniósł protest pewien młody architekt (Tłoczek SW) wskazując na unikalne walory historyczne i krajobrazowe śladów po ziemnych fortyfikacjach z XVII w. Koła twórcze i prasa stanęły po mojej stronie, a ponieważ właśnie przystąpiliśmy do budowy alei 700-lecia, udało się włączyć do kompozycji zielonej cały pas między Czerwoną Drogą a Wałami. W trakcie robót ziemnych odkryliśmy na Placu Bankowym fragment staromiejskiej fosy (dolina marzeń SW), która napełniona wodą stanowi dziś jeden z najbardziej efektownych elementów parkowych zieleni, doprowadzonej do obrzeża Starego Miasta".

Śródmiejskie tereny poforteczne nie przestały być nadal łakomym kąskiem, a kiedy nadto zaprojektowałem kliny zieleni (…) ojcowie miasta byli wysoce zdziwieni tą w ich mniemaniu rozrzutnością nie zabudowanych terenów. (…).

W następnych latach, gdy tereny zielone w pasie przyległym do Alei 700-lecia, zajaśniały swym przepychem, myśli o ich zabudowie traktowano jako zamach na piękno miasta. Ten argument miał w Toruniu zawsze mocną wymowę”.