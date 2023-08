Kierowco! Szybciej usuniesz punkty karne! Korzystne zmiany w przepisach drogowych już we wrześniu. Część zmian już obowiązuje

Powrót do wcześniejszych przepisów

Nowe przepisy drogowe uchwalone

Przepisy obowiązujące od roku

Nadchodzące zmiany tym razem powinny zadowolić kierowców. Jest to odmiana po tym, jak niemal rok wcześniej, bo 17 września 2022 roku uchwalono przepisy bardzo mocno zaostrzające kwestię punktów karnych. Wtedy też zaczęły obowiązywać aktualne przepisy, które:

Najnowsze zmiany mają na celu przywrócenie części przepisów sprzed 17 września 2022 roku. Dotyczy to jednak tylko dwóch obszarów. Przywrócone będą:

Przedawnienie punktów karnych - zmiany

Z punktu widzenia kierowców, którzy często otrzymują punkty karne zmiana ta jest zdecydowanie pozytywna. W szczególności branża transportowa zabiegała o to, aby przywrócić wcześniej obowiązujące przepisy z tym związane. Przedawnienie punktów karnych po 12 miesiącach jest istotne, ale trzeba pamiętać o tym, że ten czas liczy się od dnia opłacenia mandatu . Nie zaś od dnia popełnienia wykroczenia. w przypadku ukarania przez sąd zdarza się, że bieg punktów karnych rozpoczyna się dopiero po kilku miesiącach... A bywa również, że i po latach od popełnienia wykroczenia.

Kursy redukujące punkty karne

Nie jest jeszcze wiadome, jaką formułę przyjmą kursy redukujące w WORD. Spekulacje obecnie wskazują na to, że przepisy te mogą być podobne do tego, jak wyglądały wcześniej. Przed 17 września 2022 roku wyglądały one następująco: