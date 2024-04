Rząd chce kontrolować Polaków. Nowy wymóg wejdzie w życie już 1 lipca

Nowa unijna dyrektywa w Polsce

Nowe przepisy stanowią następstwo europejskiej dyrektywy DAC-7. To właśnie ona nakłada na platformy cyfrowej obowiązkowe raportowanie do Urzędu Skarbowego o dokonywanych sprzedażach w sieci. Początkowo przepisy miały wejść już o wiele wcześniej. Jednak opóźnienia we wdrożeniu nowelizacji sprawiły, ze nowe rozwiązanie dopiero zacznie obowiązywać od połowy roku.