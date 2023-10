Kolarki Pacificu Toruń przybliżyły kibicom swoją dyscyplinę sportu

- Zbliżamy się do końca sezonu - stwierdził wiceprezes klubu i trener Leszek Szyszkowski. - Dzisiaj odbyło się małe podsumowanie, impreza pod tytułem "Drzwi otwarte w Toruńskim Klubie Kolarskim Pacific". Mogliśmy się pochwalić nowym projektem, w który weszliśmy, czyli "Kujawy - Pomorze Team". Nasze dziewczyny na wesoło i sportowo pokazały kibicom nasz warsztat pracy od kuchni, jak trzeba wszechstronnie pracować i rozwijać. Osoby, które nas odwiedziły, miały okazję potrenować na trenażerze i na rolkach oraz innych urządzeniach, które mamy w naszej siedzibie. Generalnie było sportowo i wesoło. Najważniejsze, że wszyscy byli zadowoleni. Można było sprawdzić swoją sprawność. Cieszę się, że mogliśmy się pokazać w Toruniu i zachęcić do jazdy na rowerze, bo to doskonały sposób na zadbanie o swoją kondycje. Jestem mile zaskoczony frekwencją, nie spodziewałem się, że odwiedzi nas tak dużo osób.