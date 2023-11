Kolejna gwiazda na EnergaCAMERIMAGE. Bob Geldof zawita do Torunia!

Muzyczny gwiazdor w Toruniu

We wtorek, 14 listopada w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki zostanie wyświetlony film Alana Parkera pt. „The Wall”. Zdjęcia do filmu stworzył Peter Biziou, tegoroczny laureat nagrody Festiwalu EnergaCAMERIMAGE za całokształt twórczości. Właśnie z tej okazji pojawi się także Bob Geldof. I choć od produkcji filmu minęło już ponad czterdzieści lat, Biziou i Geldof wciąż łączą więzi przyjaźni.

Popularny brytyjski muzyk Bob Geldof kolejną gwiazdą EnergaCAMERIMAGE. Przyjedzie do Torunia, by wziąć udział w festiwalu. Geldof znany jest nie tylko z muzycznej aktywności, lecz także z działalności charytatywnej. To jego zasługą jest m.in. kultowe już wydarzenie Live Aid, czyli koncertów, w trakcie których zbierano fundusze dla głodujących w Afryce.

Film ten jest audiowizualnym arcydziełem, które łączy ze sobą warstwę aktorską z wieloma symbolami wypełnionymi animacją. To szalona satyra opierająca się na zagrożeniach wpisanych w ludzką naturę oraz stale budowanymi murami, które wyłącznie separują od innych ludzi. Istnieje niewielka liczba filmów wpisanych w tego typu nurt, a „Pink Floyd: The Wall” Alana Parkera zdecydowanie należy do tej grupy. To wyjątkowa rock-opera, która zachwyci każdego miłośnika tego typu brzmień oraz pasjonatów kinematografii.