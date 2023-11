Studio filmowe na Jordankach w Toruniu. Kamień węgielny został wmurowany

Budowa centrum Camerimage w Toruniu: kamień węgielny już jest

Prezydent Zaleski wspominał początki współpracy - podpisanie cztery lata temu umowy między rządem, władzami miasta a fundacją Tumult o stworzeniu i budowy ECFC.

- Podmioty te wspólnie, harmonijnie i w zgodzie będą realizować inwestycję, która zapewni Toruniowi europejską miarę kultury, a zwłaszcza filmu. Powodem do dumy jest fakt, że inwestycję będzie realizować mająca korzenie w Toruniu firma Erbud - podkreślił prezydent Zaleski i stwierdził, że nie byłoby tej inwestycji bez Marka Żydowicza, którego nazwał jej "ojcem chrzestnym".

- Tytuł ojca chrzestnego oddaję Volkerowi Schlöndorffowi. To on w 1991 roku namówił mnie, bym wymyślił oryginalną formułę imprezy filmowej, takiej, której jeszcze nie ma na świecie - odpowiedział Marek Żydowicz, który zwrócił się też do Willema Dafoe. - Willem, dziękuję, że jesteś z nami. To dowód, że o budowie ECFC będzie głośno, w Polsce, w Europie i na świecie. Miejsce, w którym centrum powstanie, znajdowało się kiedyś na przedmurzu Torunia. To miejsce dawnej fosy. Od niego odbijały się wszystkie wrogie siły próbujące wkroczyć do miasta. ECFC będzie odpierało wszelkie ataki mogące zaszkodzić jakości artystycznej i wartościom humanistycznym w sztuce.