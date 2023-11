Kolejna gwiazda na EnergaCAMERIMAGE. Do Torunia przyjedzie Adam Driver

Adam Driver to postać nietuzinkowa. Po atakach z 11 września 2001 roku wstąpił do Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych. W armii spędził prawie 3 lata. Potem skończył szkołę aktorską, zaczął grać w serialach i filmach. Zdaniem specjalistów z branży, jest wszechstronnym aktorem, który do każdej roli wnosi kawałek siebie. Jak dotąd współpracował z wieloma twórcami filmowymi. To m.in. Leos Carax, Joel i Ethan Coen, Francis Ford Coppola, Clint Eastwood, Jim Jarmusch, Rian Johnson, Spike Lee, Martin Scorsese, Ridley Scott, Steven Spielberg i wielu innych.