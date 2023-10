Sean Penn w Toruniu. Amerykański gwiazdor kina przyjeżdża na Festiwal EnergaCAMERIMAGE

Sean Penn na EnergaCamerimage w Toruniu

Co ciekawe, zdjęcia do filmu „Superpower” rozpoczęły się na miesiące przed rosyjską inwazją na Ukrainę, a pierwotnym celem projektu było zrozumienie dziedzictwa protestów na Majdanie oraz drogi, jaką przeszedł aktor Wołodymyr Zełenski, by stać się nieustraszonym prezydentem. Jednak gdy to, co wydawało się nieprawdopodobne, stało się smutnym faktem, filmowcy - którzy znajdowali się 24 lutego 2022 roku w Ukrainie - nie tylko zrealizowali kilka wywiadów z Zełenskim, ale kręcili również ujęcia na froncie, tworząc wielowymiarowe spojrzenie na wojnę oraz jej wpływ na kraj i jego mieszkańców. Międzynarodowa premiera nieukończonej jeszcze wersji "Superpower" miała miejsce na tegorocznym festiwalu w Berlinie, a gotowy film zjeździł od tego czasu cały świat.