Kolizja przy ul. Ugory w Toruniu. Interweniowali strażacy

Zgłoszenie o zdarzeniu drogowym przy ul. Ugory toruńscy strażacy odebrali o godz. 12.06. Na miejsce skierowano jeden zastęp Państwowej Straży Pożarnej z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1. Jak czytamy w komunikacie, opublikowanym przez KM PSP Toruń, w zdarzeniu nie było osób poszkodowanych, co kwalifikuje je jako kolizję.

W sobotę, 25 listopada, po godz. 12 doszło do wypadku w miejscowości Zarośle Cienkie (powiat toruński). Jak poinformowali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łążynie, zgłoszenie o zdarzeniu drogowym z udziałem samochodu osobowego wpłynęło o godz. 12.13. Do zdarzenia skierowano jeden zastęp straży pożarnej. Z przekazanych informacji wynika, że wyniku wypadku ucierpiała jedna osoba, tj. kierujący pojazdem. Z urazem głowy został przetransportowany przez Zespół Ratownictwa Medycznego do szpitala celem szerszej diagnostyki medycznej.