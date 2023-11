Wypadek w powiecie toruńskim. Jedna osoba trafiła do szpitala

Jak poinformowali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łążynie, zgłoszenie o zdarzeniu drogowym z udziałem samochodu osobowego wpłynęło o godz. 12.13. Do zdarzenia skierowano jeden zastęp straży pożarnej. Z przekazanych informacji wynika, że wyniku wypadku ucierpiał kierujący pojazdem. Z urazem głowy został przetransportowany przez Zespół Ratownictwa Medycznego do szpitala celem szerszej diagnostyki medycznej.

Z historii Zarośla Cienkiego

Zarośle Cienkie to miejscowość położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie toruńskim, w gminie Zławieś Wielka. Liczy niewiele ponad 300 mieszkańców. Jak czytamy na portalu Lapidaria, jest to prawdopodobnie najpóźniej założona miejscowość w gminie. Powstała w 1780 roku i do 1850 r. była własnością miasta Toruń. Do 1920 była niemal w całości zasiedlona przez protestantów, którzy w latach 80. XIX w. stanowili 93 proc.