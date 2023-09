Koncert Tangerine Dream w Arenie Toruń. Niemiecka grupa zagra 27 listopada 2023 w ramach Festiwalu Kosmos Sztuki

- Niemiecka grupa przywiezie do Torunia wizualizacje, z których jest znana na swoich koncertach - potwierdza Wojciech Zaguła z firmy SOS Music, która jest producentem i organizatorem wydarzenia. - Koncert Tangerine Dream będzie zwieńczeniem trwającego od 24 listopada Festiwalu Kosmos Sztuki. To dość awangardowy projekt, w ramach którego zaprezentujemy znanych światowych twórców, nie tylko muzycznych. Umiejscowienie działań w różnych przestrzeniach będzie wyraźnym znakiem przekraczania granic sal wystawowych i koncertowych, co stanowi cel i zamierzenie całej naszej imprezy.