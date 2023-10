Koniec porażek, KH Energa Toruń lepszy od Sanoka. Tak kibicowaliście hokeistom!

KH Energa Toruń - Marma Ciarko Sanok 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Bramki: 1:0 Fjodorovs - Schafer, Zieliński (14:06), 2:0 Larionovs - Fjodorovs, Tiainen (24:11), 3:0 Kogut - Pauliny (51:32), 3:1 Viitanen - Tamminen (53:32)

KH Energa: Ekholm Rosen - Johannson, Schafer, Djumić, Syty, Baszirow - Behm, Zieliński, Larionovs, Fjodorovs, Tianen - Jaworski, Kurnicki, Jaakola, Maćkowski, M. Kalinowski - Bajwenko, Pauliny, Prokurat, Kogut.

To nie było wcale łatwe zwycięstwo, choć na Tor-Torze pojawił się ostatni zespół Tauron Hokej Ligi, który do tej pory wygrał jeden mecz, a torunianie nadal muszą zmagać się ze swoimi słabościami na tym etapie rozgrywek. W niedzielnym meczu nie potrafili wykorzystać gry w przewadze, nawet gdy mieli dwóch hokeistów więcej na lodzie. A okazji było sporo, bo goście na ławkę wędrowali bardzo chętnie, za to gospodarze nie złapali ani jednej karnej minuty, co zdarza się w hokeju w sumie rzadko.