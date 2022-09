Koniec żużlowej tradycji. Władze GKSŻ chcą oddać legendarną czapkę Kadyrowa do muzeum

Na temat czapki Kadyrowa na przestrzeni lat narosło wiele legend. Oficjalna wersja głosi, że polscy żużlowcy otrzymali ją w prezencie od Gabdrachmana Kadyrowa, radzieckiego kolegi z toru, podczas pobytu w Ufie. Nieoficjalnie mówiło się również, jakoby nasi zawodnicy mieli ją zdobyć na dworcu, gdy zdjęli ją z głowy miejscowego kolejarza, nieświadomi, że pociąg za chwilę ruszy i czapka nie zdąży już wrócić do swojego właściciela. Faktem jest, że nakrycie głowy trafiło do Polski, a podczas finału IMP spontanicznie zostało wręczone Henrykowi Żyto, wcześniej obecnemu zresztą podczas wyprawy do Ufy. Żona mistrza wpadła na pomysł wyhaftowania nazwiska na czapce, która po roku trafiła w ręce jego następcy. W ten sposób narodziła się tradycja.