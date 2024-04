Korzystne zmiany dla dorabiających! Nie zapłacicie już składki w ZUS! redpp

Pixabay

W ramach nowego rządowego projektu ma być wyłączenie z obowiązkowego opłacania składek ZUS w przypadku osób zajmujących się tzw. działalność nierejestrowaną. Dotyczy to drobnego dorabiania w niewielkim zakresie. Jest to rozwiązanie, które ma dostosować zasady do tego, jak mogą funkcjonować małe przedsiębiorstwa.