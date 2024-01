Koszmarny mecz KH Energa Toruń. To były najgorsze minuty w sezonie

JKH GKS Jastrzębie - KH Energa Toruń 10:0 (0:0, 7:0, 3:0)

Forma torunian to zagadka w tym sezonie. KH Energa najpierw ograł mistrz Polski, potem na przełomie roku przegfrał pięć z sześciu meczów, niedawno pierwszy raz w sezonie pokonał Podhale Nowy Targ i wydawało się, że forma idzie do góry.

W ostatnich meczach trener Juha Nurminen chwalił defensywę swojej drużyny, a narzekał jedynie na skuteczność. W piątek nie było niczego, a obrona toruńskiej ekipy była dziurawa jak sito. Jeszcze po pierwszej tercji można było myśleć o niespodziance. Mecz rozpoczął się od kary dla Jake'a Hamiltona, ale jak to zwykle w tym sezonie bywa, torunianie nie wykorzystali przewagi.

Obie drużyny miały swoje szanse, ale wszystko rozstrzygnęło się w 2. tercji. To był prawdziwy kataklizm. W 22. minucie Marcin Kolusz dał prowadzenie JKH GKS, a kolejne sześć goli padło od 26. do 34. minuty. Po takich ciosach goście mogli już tylko odliczać czas do końcowej syreny w trzeciej tercji.