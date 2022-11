Księga warta miliony złotych. Francuski kolekcjoner kupił dzieło Mikołaja Kopernika

Wyjątkowy jest już sam fakt pojawienia się dzieła życia toruńskiego astronoma na rynku antykwarycznym. W 1543 roku księga została wydana w Norymberdze w nakładzie zaledwie kilkuset egzemplarzy, a do dziś przetrwało niespełna 300. Nie znaczy to jednak, że pozostają one w prywatnych rękach - większość należy do najpoważniejszych bibliotek i muzeów, w związku z czym nigdy nie trafiają do otwartej sprzedaży. W 2008 roku "De revolutionibus orbium coelestium" z norymberskiego wydania licytowano w Nowym Jorku i sprzedano za ponad 2 miliony dolarów, a w środę, po czternastu latach, kolejny egzemplarz znalazł się na aukcji paryskiego domu aukcyjnego "Aguttes".

- Niewątpliwie jest to rzecz wyjątkowa. To jeden z najważniejszych starodruków, choć w "wyścigu" najdroższych książek na rynku antykwarycznym są też takie, które osiągają wyższe ceny. Trzeba jednak bardzo mocno podkreślić, że pierwsze wydanie norymberskie jest książką, która plasuje się w czołówce tych najcenniejszych - powiedział Michał Kłosiński, kustosz Domu Mikołaja Kopernika w toruńskim Muzeum Okręgowym.