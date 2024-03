Toruń. Wiemy, kto wyremontuje zegar słoneczny w Dolinie Marzeń! Prace ruszą w kwietniu, a finał wyznaczono na koniec maja

Kto podejmie się remontu?

Przypomnijmy, że zegar remontowany miał być już w roku kopernikańskim, czyli 2023. Ten plan jednak się nie powiódł. W tym roku jednak - jak wszystko na to wskazuje - uda się wreszcie przywrócić zegar do życia. Urzędnicy z Wydziału Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia znaleźli wykonawcę prac - to firma Bartosza Kruka z Bilczy (gm. Morawica) w woj. świętokrzyskim.