Kto może liczyć na dodatek w wysokości prawie 900 złotych do pensji za pracę?

Nie wszystkie czynności w danej pracy da się wykonać w ciągu dnia. Wiele zakładów prowadzi swoją działalność również nocą. To powoduje, że potrzebni są pracownicy do wykonywania zadań w godzinach nocnych. Ponieważ to wiąże się dla nich z większymi uciążliwościami kodeks pracy nakłada na pracodawców szczególne wymagania służące złagodzeniu, bądź odpowiedniemu zrekompensowaniu tych uciążliwości. Podstawowa rekompensata jest wyższa stawka finansowa za prace wykonywana nocą.

Osoby, które częściowo lub całkowicie utraciły możliwość wykonywania pracy zarobkowej z powodu stanu zdrowia, są określane jako osoby niezdolne do pracy. Przysługuje im prawo do specjalnej renty. Komu…

Kiedy praca w nocy

Praca w nocy wiąże się z dodatkowym wynagrodzeniem. Obecnie wynosi ono 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pod uwagę bierze się stawkę godzinową obowiązującą w danym roku kalendarzowym, co reguluje artykuł 151 Kodeksu Pracy. Od stycznia 2024 roku minimalna stawka godzinowa wzrośnie z 23,50 zł do 27,70 zł brutto.

Tak więc to ile dostaniemy dodatkowego wynagrodzenia za pracę w nocy zależy od liczby godzin, które spędziliśmy w pracy w tej porze doby. Dodatek nocny za jedną godzinę pracy w styczniu 2024 wyniesie 4,36 zł netto. Żeby obliczyć dodatek nocny np. w skali miesiąca, należy pomnożyć jego wysokość przez liczbę przepracowanych godzin nocnych w tym okresie.

Jeżeli pracownik ma same nocne zmiany, w styczniu otrzyma niecałe 900 złotych dodatku brutto co da prawie 700 zł "na rękę" przy założeniu, że pracodawca wypłaca dodatek na poziomie minimalnym. Na dodatek mogą liczyć jedynie pracownicy zatrudnieni na etacie.