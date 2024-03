Jeśli nie możesz pracować, możesz otrzymać 2000 zł wsparcia

Osoby, które częściowo lub całkowicie utraciły możliwość wykonywania pracy zarobkowej z powodu stanu zdrowia, są określane jako osoby niezdolne do pracy. Przysługuje im prawo do specjalnej renty. Komu przysługuje renta z tytułu niezdolności do pracy i jakie warunki trzeba spełnić, by ją otrzymać? Kiedy osoba staje się całkowicie niezdolna do pracy? Sprawdź na jakie pieniądze możesz liczyć.

Kim jest osoba niezdolna do pracy? Najprościej można powiedzieć, że to taka osoba, która nie jest w stanie wykonywać żadnych obowiązków. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokładnie precyzje to pojęcie. Jeśli częściowo lub całkowicie utraciłeś możliwość wykonywania pracy zarobkowej z powodu stanu zdrowia, to jesteś osobą niezdolną do pracy .

. Jeżeli utraciłeś możliwość wykonywania pracy zgodnej z Twoimi kwalifikacjami, to jesteś osobą częściowo niezdolną do pracy .

. Jeżeli utraciłeś możliwość wykonywania jakiejkolwiek pracy, to jesteś osobą całkowicie niezdolną do pracy.

Jakie warunki musisz spełnić, aby uzyskać rentę?

Aby uzyskać rentę z tytułu niezdolności do pracy trzeba spełnić odpowiednie warunki. Jesteś niezdolny do pracy; masz wymagany – odpowiedni do wieku – staż ubezpieczenia (okres składkowy i nieskładkowy). Posiadanie określonych okresów składkowych i nieskładkowych to wymóg konieczny do spełnienia, aby otrzymać rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Czym się charakteryzują te okresy?

Za okresy składkowe uważa się te, w których odprowadzane były składki. Będą to okresy m.in. zatrudnienia, pobierania zasiłku dla bezrobotnych czy zasiłku macierzyńskiego. Okresy nieskładkowe to m.in. czas nauki w szkole wyższej (pod warunkiem ukończenia kierunku), pobierania zasiłku chorobowego czy rehabilitacyjnego. Okresy składkowy i nieskładkowy łącznie powinny wynosić co najmniej: 1 rok – jeżeli stałeś się niezdolny do pracy zanim ukończyłeś 20 lat,

2 lata – jeżeli stałeś się niezdolny do pracy między 20 a 22 rokiem życia,

3 lata – jeżeli stałeś się niezdolny do pracy między 22 a 25 rokiem życia,

4 lata – jeżeli stałeś się niezdolny do pracy między 25 a 30 rokiem życia,

5 lat – jeżeli stałeś się niezdolny do pracy po ukończeniu 30 lat, przy czym okres ten musi przypadać w ciągu ostatnich 10 lat:

przed dniem, w którym zgłosiłeś wniosek o rentę, lub

przed dniem, w którym powstała Twoja niezdolność do pracy;

Twoja niezdolność do pracy powstała w czasie okresów składkowych lub nieskładkowych wskazanych w ustawie emerytalnej, albo w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. Ten wymóg nie obowiązuje, jeśli spełnisz łącznie następujące warunki: - jesteś całkowicie niezdolny do pracy oraz

- masz co najmniej: 20-letni staż ubezpieczeniowy – jeśli jesteś kobietą, 25-letni staż ubezpieczeniowy– jeśli jesteś mężczyzną. Ważne! Jeśli stałeś się niezdolny do pracy po ukończeniu 30 lat, nie musisz posiadać 5 lat w 10 latach przed zgłoszeniem wniosku lub powstaniem niezdolności do pracy, jeśli jesteś całkowicie niezdolny do pracy oraz udowodniłeś: 25 lat składkowych – kobieta,

30 lat składkowych – mężczyzna.

Kto może dostać rentę?

Do otrzymania świadczenia nie wystarczy być niezdolnym do pracy. Rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy otrzymają osoby u których orzecznik ZUS stwierdził niezdolność do pracy.

Orzeczenie o niezdolności do pracy wydaje lekarz orzecznik ZUS. Aby je otrzymać, należy zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Lekarz przeprowadzi badania i na ich podstawie stwierdzi, jaki występuje stopień niezdolności do pracy oraz czy jest ona trwała, czy czasowa. Instytucja wydaje decyzję w ciągu 30 dni. Tyle wynosi najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Sprawdź TUTAJ

