Kto nie wszedł do Sejmu nowej kadencji? Oto najwięksi przegrani w okręgu z Toruniem

Już wcześniej było wiadomo, że parlament opuści Robert Kwiatkowski. Cztery lata temu wszedł do Sejmu z listy SLD. W ostatnich wyborach nie znalazło się dla niego miejsce na którejkolwiek z list.

W kolejnej kadencji posłem z okręgu nr 5 Toruń nie będzie Zbigniew Girzyński. Jako koalicjant PiS-u (wcześniej odszedł z tej partii) z koła Polskie Sprawy miał wysokie trzecie miejsce na liście tego ugrupowania. Mandat przegrał z zajmującym na niej pozycję nr 8 Mariuszem Kałużnym z Suwerennej Polski różnicą 768 głosów. Zbigniew Girzyński był posłem wybieranym z listy PiS-u w kadencjach 2005-2007, 2007-2011, 2011-2015 i 2019-2023.

Miejsce w Sejmie straciła również Iwona Michałek. W roku 2015 i 2019 wchodziła do niego z listy PiS-u. Jej drogi z PiS-em, tak jak jak jej partii Porozumienie, rozeszły się w sierpniu 2021 roku. Iwona Michałek dzięki wsparciu PSL-u dostała miejsce nr 4 na liście Trzeciej Drogi, mimo protestów przedstawicieli współtworzącej tę koalicję Polski 2050. Uzyskała na niej czwarty wynik, nie dający mandatu. Do drugiego na liście Trzeciej Drogi Marcina Skonieczki, który obok Zbigniewa Sosnowskiego wszedł z niej do Sejmu, straciła ponad 3700 głosów.