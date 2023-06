Kto nowym prezesem Urbitoru? Konkurs został przedłużony

Władze miasta ogłosiły konkurs na stanowisko po rezygnacji, którą złożył Wojciech Świtalski. - Po 12 latach szefowania Urbitorowi postanowiłem zmienić coś w swoim życiu - mówi Świtalski "Nowościom" dwa tygodnie temu. - Rosną mi dzieci, młodsze kończy ósmą klasę, starsze zdało maturę, więc i u mnie dojdzie do zmian. Mam plany, ale jeszcze nie są do końca doprecyzowane. Może chwilę odpocznę, a potem zajmę się czymś innym. Na pewno nie będzie to funkcja publiczna.