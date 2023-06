Tajemnicza choroba zabija koty. Czy dotarła również do Torunia?

O komentarz do tej sprawy poprosiliśmy Agnieszkę Szarecką, kierowniczkę Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu.

- W ostatnim czasie mieliśmy dwa zgony kotów z objawami neurologicznymi, który przyczyn nie dało się do końca wyjaśnić. To były środowiskowe zwierzaki, które trafiły do nas z interwencji. Jednemu z naszych wolontariuszy także padł kot. Ale czy to ma jakikolwiek związek z ptasią grypą, nie potrafię powiedzieć - wyjaśnia Agnieszka Szarecka. - Dopóki nie wiemy, co powoduje te zgony, jaki jest mechanizm zakażeń, trudno cokolwiek radzić czy wprowadzać jakieś obostrzenia. Trzeba poczekać na wyniki badań. Może być też tak, że koty padły z zupełnie innych przyczyn, niezależnych od siebie.