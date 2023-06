Kto pokieruje Centrum Kultury Dwór Artusa? Nowego zarządcy nadal nie ma

Początek zmian w Centrum Kultury Dwór Artusa datuje się na wrzesień ubiegłego roku, gdy Łukasz Wudarski, dotychczasowy dyrektor, rozpoczął pracę w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury. Jego następcą czasowo został Piotr Drozdowski, dotąd kierownik artystyczny placówki. Początkowo wydawało się, że pełniącym obowiązki dyrektora pozostanie tylko do końca grudnia, ale ostatecznie został powołany do pracy w tej roli do końca sierpnia.

Równolegle miasto ogłosiło przetarg mający znaleźć nowego zarządcę CK Dwór Artusa, który pokieruje jego działalnością aż do końca 2026 roku, czyli łącznie przez cztery lata. Przedłużająca się procedura przetargowa sprawiła jednak, że minęło już niemal sześć miesięcy z pierwszego roku, w którym popularną instytucją prowadzić powinien ktoś nowy, a nowego zarządcy wciąż jeszcze nie poznaliśmy. O ile pierwszy przetarg na to stanowisko nie mógł przynieść rozstrzygnięcia, gdyż jedyna oferta nie spełniła wymogów formalnych, o tyle za drugim razem oferty były już dwie, a ta złożona przez Fundację Biuro Kultury, z Katarzyną "Kafką" Jaworską na czele, wymogi spełniała. Problem jednak w tym, że oferta przekraczała cenowo to, co w swoim budżecie zagospodarować na ten cel chciało miasto. Dalszym krokiem, planowanym jeszcze na zimę, miały być więc negocjacje mające na celu znalezienie kompromisu.