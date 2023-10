Kujawsko-Pomorskie. Certyfikaty Made in Toruń rozdano już po raz 13.

Nagroda, fundowana przez Urząd Miasta Torunia we współpracy z Centrum Wsparcia Biznesu, cyklicznie przyznawana jest lokalnym przodownikom biznesu za dobre praktyki branżowe oraz usługi i produkty najwyższej jakości.

Certyfikat Made in Toruń przyznawany jest od 2018 roku i zdobywa coraz większe zainteresowanie wśród lokalnych przedsiębiorców. Został stworzony, aby zintegrować toruńskie środowisko biznesowe i zachęcić do pogłębiania relacji na lokalnym rynku gospodarczym.

W tym roku uroczystość wręczenia certyfikatów odbyła się w Hotelu 1231.

"Rozmiar uhonorowań certyfikatami Made in Toruń jest bardzo duży, bo w naszym mieście zarejestrowanych jest około 27 tysięcy podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą - stwierdził Michał Zaleski, prezydent Torunia. - Oczywiście dominują jednoosobowe i niewielkie, ale jest też kilkadziesiąt firm, które zatrudniają po kilkaset lub więcej osób. Mapa geometrii gospodarczej jest przebogata, co napawa dumą. Gratuluję wszystkim wyróżnionym. Pokażcie znaczek Made in Toruń w waszych firmach. Pokażcie, że jesteście dumni, iż prowadzicie działalność w naszym mieście."