Święto Konstytucji 3 Maja. Sprawdźcie, co się działo na Rynku Staromiejskim

Święto Konstytucji 3 Maja w Toruniu: także pamięci wydarzeń sprzed 42 lat

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Toruniu, podobnie jak w ostatnich latach, zorganizowano na Rynku Staromiejskim. Uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów przy kościele pw. Ducha św., pod tablicą upamiętniającą wydarzenia 1 i 3 maja 1982 roku

Więcej informacji z Torunia i okolic przeczytasz >>>TUTAJ<<<<

Przypomnijmy, że tablica upamiętnia manifestacje przeciw ówczesnej władzy i stanowi wojennemu, do których doszło 1 i 3 maja 1982 roku na Rynku Staromiejskim i w jego pobliżu. 1 maja 42 lata temu, na apel "Solidarności", kilka tysięcy osób wzięło udział w spacerze. Był to antypochód pierwszomajowym Na Rynku Staromiejskim na manifestantów uderzyło ZOMO. Wiele osób zostało poszkodowanych, wiele zostało aresztowanych. Manifestowano wówczas także 3 maja, z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W PRL-u to wydarzenie nie było obchodzone, obchody były wręcz zakazane.