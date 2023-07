Kujawsko-Pomorskie Dni św. Jakuba. Tak świętowano w Toruniu!

Półmaraton Camino Polaco 2023 Szafarnia - Toruń

Niedzielna impreza rozpoczęła się o godz. 9.15 w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni. Na tę wczesną godzinę zaplanowano recital fortepianowy z najpiękniejszymi kompozycjami Fryderyka Chopina. Wysłuchali go uczestnicy Camino Polaco Półmaratonu, którego trasa biegła od Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni do Torunia (zawodnicy pokonali dystans z miejscowości Brzozówka do Torunia - na Rynek Nowomiejski). Na miejsce startu z Szafarni zostali przewiezieni autokarami.