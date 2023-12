Kujawsko-Pomorskie. Dziadkowie odcięci od wnuków. Synowej serce zmięknie na święta?

Serdeczne i częste kontakty z wnukami dla niektórych dziadków... są tylko do oglądania na obrazku. Jak to zmienić?

Pani Jadwiga wnuków nie widziała od pół roku. - To synowa nas odcięła od dzieci - skarży się. I zapowiada, że "chyba pójdzie z tym do sądu". Takich spraw przybywa, ale czy muszą stawać na wokandzie?

Zobacz wideo: Jak zadbać o zdrowe odżywianie. Radzi NFZ w Bydgoszczy

O tym, jakim skarbem są dziadkowie w rodzinie nikogo przekonywać nie trzeba. Podobnie jak do tego, że dobre relacje między najstarszym a najmłodszym pokoleniem są bezcenne dla obu. Zresztą, rodzice też dzięki nim odnoszą wymierne korzyści. w końcu na kogo można bardziej liczyć w kryzysowych sytuacjach życiowych niż na dziadków? Niestety, gdy konflikty między dorosłymi, a często są to spory na linii teściowa - synowa, nabrzmiewają, sytuacja się komplikuje. Przez zerwane więzi cierpią i seniorzy, i dzieci.

Teściowa i synowa. Jedna toksyczna, a druga bez serca?

Pani Jadwiga z Torunia i jej mąż Piotr nie widzieli swoich wnuków od pół roku. Tęsknią. Cierpią. I o całe zło oskarżają synową - Natalię, żonę ich jedynaka.

-Po studiach syn Rafał wyprowadził się do Warszawy, bo dostał tam dobrą pracę. Tam też poznał żonę, pochodzącą spod Białegostoku. Od początku stosunki z nią nie układały nam się różowo, ale bardzo się staraliśmy - zapewnia pani Jadwiga. -I bardzo liczyliśmy, że kiedy pojawią się wnuki, to wszystko się zmieni... Ale z roku na rok jest tylko gorzej.

Według relacji pani Jadwigi, synowa najpierw nastawiała przeciwko nim Rafała, a potem - krok po kroku odcinała od kontaktów z wnukami. Spory, a nawet gorące kłótnie dotyczyły - w opinii torunianki - spraw błahych. Takich jak np. rzekome przekarmianie słodyczami, nieodpowiednie ubieranie dzieci na spacer (raz za grubo, raz za lekko), serwowanie wnukom zabaw i lektur nieodpowiednich do wieku. -Od dawna kłótni już między nami nie ma. Po prostu prawie nie ma kontaktów - skarży się pani Jadwiga. - Synowa wykorzystała pandemię, żeby odciąć nas od wnuków. Rozumiem, że wtedy wzajemnie się nie odwiedzaliśmy (my też z mężem chorowaliśmy). Ale teraz?! Natalia odcina nas od dzieci w białych rękawiczkach, tak elegancko, bez kłótni. Każdy termin na odwiedziny jest zły, bo zawsze a to choroba, a to praca, a to wycieczka szkolna itd.

Doszło do tego, że dziadkowie swoich wnucząt (chłopiec ma 10 lat, a dziewczynka 7) nie widzieli od pół roku. Martwią się, co będzie na Boże Narodzenie. Zaproszenia do Warszawy na święta nie dostali, a na ich zaproszenie syn i synowa nie odpowiedzieli. Telefonu wnuka (ma już komórkę) nie znają.

"Ona jest bez serca" - mówi o Natalii teściowa z goryczą. Ale wciąż liczy, że w grudniu synowej to serce zmięknie. Jeśli nie, to w nowym roku gotowa jest iść do sądu i tam domagać się ustalenia kontaktów z wnukami. Tak jej poradził adwokat. A Natalia? Udaje mi się z nią skontaktować przez facebooka. - Teściowa jest toksyczną osobą. Fakt, że z rodzinnymi problemami uderza do mediów tylko to potwierdza - pisze Natalia. I przekazuje, że jeśli sprawa trafi do sądu, to najbardziej tego pożałuje teściowa, bo "przykra prawda wyjdzie na jaw". Koniec. Kropka.

Kontakty dziadków z wnukami ustalone przez sąd? Tak bywa...

Na pewno nie jakoś lawinowo, ale zdecydowanie częściej niż np. przed dekadą sprawy o ustalenie kontaktów dziadków z wnukami trafiają do sądów.

Warto tu od razu zaznaczyć, że w przepisach Kodeksu rodzinnego prawo dziadków do kontaktów z wnukami nie zostało co prawda wprost uregulowane. Jednak dziadkom przysługuje takie samo prawo do kontaktów z dziećmi jak rodzicom - co do tego prawnicy nie mają wątpliwości.

Generalnie, zakres wszelkich kontaktów z dziećmi został opisany w art. 113 par. 2 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Mówi on, że: „Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.” Jak często dziadkowie mają prawo kontaktować się z wnukami? Znów, brak w polskim prawie jakiś sztywnych wytycznych. Sądy rodzinne, do których trafiają takie sprawy, każdej sprawie przyglądają się indywidualnie i kierują się tzw. zdrowym rozsądkiem i doświadczeniem życiowym. Pod uwagę biorą m.in. zażyłość relacji między dziadkami a wnukami, dotychczasowy kształt tych kontaktów, odległość między miejscami zamieszkania oraz możliwości transportowe. A także - to istotne! - życzenie wnuków. Bo bywa i tak, że np. nastoletni wnuczek wcale nie ma chęci na spotkania z babcią...

Sprawa sądowa o ustalenie kontaktów z wnukami może rozwiązać rodzinny problem, ale pociąga za sobą często wysokie koszty. I wcale nie chodzi tu o pieniądze, choć i bez nich się nie obędzie. Najwyższą ceną do zapłaty jest najczęściej pogłębienie konfliktu między dorosłymi, a czasem nawet zamrożenie relacji na długie lata.

Mediatorzy radzą: zacznijmy od rozmowy! Mediacje rodzinne lepsze od sądu

Od dawna już w przypadku konfliktów rodzinnych mediatorzy gorąco zachęcają do tego, by - jeśli tylko to możliwe - zamiast do sądu, pierwsze kroki stawiać do nich. W Kujawsko-Pomorskiem jest wiele miejsc, gdzie można liczyć na fachowe mediacje rodzinne. Jednym z nich jest ośrodek Fundacji Pracownia Dialogu przy ul. Ślusarskiej 2/1 w Toruniu. Prowadzą go doświadczeni mediatorzy - Monika i Janusz Kaźmierczakowie - wraz z zespołem specjalistów.

-Budowanie dobrych relacji musi opierać się na obopólnym kompromisie. My, mediatorzy z Pracowni Dialogu mamy doświadczenie w prowadzeniu mediacji rodzinnych, które często polegają na umożliwieniu zrozumienia, z czego wynikają konflikty pomiędzy członkami (często wielopokoleniowej) rodziny. Babcia i dziadek mają prawo nie akceptować metod wychowawczych stosowanych przez rodziców wobec wnuków. Ale należy pamiętać, by nie potępiać takiego postępowania, lecz próbować zrozumieć, dlaczego takie zasady panują w ich domu - zaznaczają mediatorzy.

Warto spokojnie zapytać mamę i tatę, dlaczego wobec małoletnich dzieci zachowują się w konkretnych sytuacjach tak lub inaczej. Nie warto też kłócić się czy obrażać o to, lecz spokojnie wytłumaczyć swoje obawy i niezrozumienie. Dzieci nigdy nie powinny być kartą przetargową - to jak mantrę powtarzają specjaliści z Pracowni Dialogu.

-Babcia i dziadek mają prawo do regularnego widywania się z wnukami, ale - trzeba to podkreślić - nie mają prawa do podważania autorytetu rodziców i ich metod wychowawczych. Jeśli mama i tata decydują, że dziecko nie powinno jeść słodyczy – nie dawaj w ukryciu wafelków i nie zabieraj wnuczków na lody - podają przykład z życia wzięty (jakże częsty!). Mediacja rodzinna to szansa na rozmowę i wyjaśnienie sobie zaszłości. A w konsekwencji, na ułożenie sobie jasnych i dobrych relacji. -Jeśli rodzice nie chcą zgadzać się na widywanie lub zabieranie wnuków, pomożemy naprawić Wasze relacje! - zachęcają toruńscy mediatorzy.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!