Kujawsko-Pomorskie. Jedzenie za grosze. Paczki niespodzianki rządzą! Pokochaliśmy aplikacje "To Good To Go" i "Foodsi"

Na razie tylko tyle, że zapłaciła za nią 12 złotych i 49 groszy, a zawiera pieczywo warte dokładnie dwa razy więcej. Na pewno świeże, bo takie są zasady. Tyle, że konieczne do sprzedania teraz, by niebawem nie stało się odpadem. Ale co to jest dokładnie? No właśnie, to jest ta wielka niespodzianka.

Toruń, poniedziałkowe popołudnie. Karolina po pracy odbiera z piekarni paczkę niespodziankę, którą wcześniej upolowała dzięki aplikacji Foodsi. Zainstalowała ją w smartfonie już ponad rok temu. Jak zawsze, czuje to fajne, lekkie podniecenie. Co młoda torunianka wie o swoim łupie?

Bingo! Tym razem trafiła się paczka na wypasie

Która to już paczka niespodzianka Karoliny i Pawła? Nie zliczą. Aplikacje Foodsi czy To Good To Go ("Za dobre, by się zmarnowało") współpracują nie tylko z piekarniami, mniejszymi i większymi sieciami handlowymi, ale i z restauracjami czy pizzeriami, a nawet stacjami paliw BP. Te ostatnie w paczkach niespodziankach wystawiają zarówno ofertę sklepową, jak i kawiarnianą. Zawsze za paczkę płaci się przynajmniej o połowę mniej niż warte są produkty. Nierzadko jednak cena to zaledwie 1/3 wartości.

Czy zdarzają się rozczarowania i jęki zawodu? A pewnie! Ale na tym polega ta zabawa. Nigdy do końca nie wiesz, co upolowałeś i czy akurat jest to żywność, której potrzebujesz i która pasuje twojemu podniebieniu. Zawsze jednak możesz podzielić się z innymi: rodzinką, sąsiadem, znajomymi. Poza tym, nie ryzykujesz jednak wielkich pieniędzy.