Kujawsko-Pomorskie. Skarbówka dalej wyprzedaje nowe meble marki "Klose"! 14 grudnia licytacja

Będzie to już druga licytacja mebli tej spółki. W listopadzie skarbówka wystawiła na sprzedaż blisko setkę nowych. mebli. Teraz, 14 grudnia, licytowane będą kolejne pozycje z salonu - nowe, ładne meble, w atrakcyjnej cenie.

Na 14 grudnia naczelnik Urzędu Skarbowego w Świeciu zapowiada licytację mebli należących do spółki KMK Kolekcja Mebli . To spółka z Nowego nad Wisłą (powiat świecki), z siedzibą przy ul. Fabrycznej 5. Ten sam adres ma salon sprzedaży mebli, głównie znanej marki "Klose". Spółka prowadzi działalność w ramach Grupy Klose właśnie.

Dlaczego skarbówka licytuje meble spółki KMK Kolekcja Mebli?

Jak już pisaliśmy przy okazji listopadowej licytacji, sprawa jest tym smutniejsza, że KMK Kolekcja Mebli jeszcze kilka lat mogła mówić o prawdziwym sukcesie swojej działalności. Meble "Klose" - z naturalnego drewna, w ciekawej estetyce, w szerokiej gamie (kolekcje od sypialni po zestawy gabinetowe) naprawdę miały wzięcie. Pisaliśmy o tym na naszych regionalnych łamach.

Zazwyczaj warunkiem uczestnictwa w licytacji jest wpłata wadium w wysokości 10 procent wartości sprzedawanego majątku. W tym przypadku jest inaczej. Skarbówka wystawia meble na licytację osobno, albo w kompletach (krzesła, fotele); to 53 pozycje. Nie są to zestawy na tyle kosztowne, by trzeba było zgodnie z przepisami opłacić wadium.