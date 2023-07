Kujawsko-Pomorskie. Wypadek na DK10 na trasie Bydgoszcz - Toruń. Kobieta i dwoje dzieci trafiły do szpitala

Na miejscu były duże utrudnienia drogowe, po godzinie 11 ruch na "dziesiątce" był jeszcze utrudniony.

Doszło do wypadku dwóch pojazdów - osobowego i TIR-a. Volkswagen Jetta jechał od strony Solca Kujawskiego do Bydgoszczy. Zderzył się czołowo z TIR-em, który chciał skręcić do Parku Przemysłowego.

Jak się okazuje, osobówką jechała czteroosobowa rodzina. Kierował mężczyzna, który ucierpiał w wypadku najmniej. Do szpitala trafiła za to kobieta z dwójką dzieci.

Policja ma swoje podejrzenia na temat przyczyny wypadku, ale na razie jeszcze niczego nie potwierdza.

"Można powiedzieć, że jesteśmy na etapie ustalania przyczyn" - mówi Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. "Badania wykazały, że obaj kierowcy byli trzeźwi".