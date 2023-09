Kujawsko-Pomorskie. Zjedz jak Kopernik – dania z renesansu w Toruniu

Renesansowa kuchnia jest bardzo bogata i egzotyczna. Wykorzystywano wówczas wiele przypraw, takich jak szafran, pieprz, cynamon czy imbir. Łączono wiele smaków, lecz dominowały ostrości. Dzięki napływom z lądów śródziemnomorskich i azjatyckich ówcześni mieszkańcy mogli odkrywać nowe smaki i żyć w zdrowiu – bo jak twierdzono, od jedzenia zależy zdrowie i samopoczucie.

Inspiracją do stworzenia okazała się odkryta dwa lata temu przez toruńskiego historyka, prof. Jarosława Dumanowskiego książka “Kuchmistrzostwo”, która przez wiele lat uważana była za zaginioną. To właśnie dzięki niej współcześni kucharze mogą czerpać wiedzę na temat renesansowych kulinariów, a historycy badać i odkrywać to, co jeszcze nie zostało odkryte.

"Kuchnia epoki renesansu była bogata w produkty śródziemnomorskie" – opowiada prof. Jarosław Dumanowski. "Łączono wiele smaków. Używano wielu przypraw, takich jak szafran, pieprz, cynamon czy cukier trzcinowy" – dodaje. "Elity jadały w sposób bardzo zróżnicowany" – mówi Jarosław Dumanowski. "Nie brakowało produktów egzotycznych, ale i też charakterystycznych dla polskich terenów. Pojawiało się sporo dziczyzny, serwowano np. bobry czy minogi, czyli ryby, które dziś są pod ochroną. Tworzono bardzo zaskakujące połączenia" – wyjaśnia.

